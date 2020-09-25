Мужчина пострадал от двери, сброшенной рабочими с пятого этажа

Трагический случай произошел 22 сентября. Рабочие расчищали строительный мусор в одном из помещений предприятия. Они не стали спускать по лестнице дверь и решили «отправить» ее на землю, выкинув из окна пятого этажа.

«Двое рабочих выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину», - объяснили следователи. 42-летний прохожий получил черепно-мозговую травму. Он умер в больнице спустя некоторое время. Против рабочих завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Это не единственный случай, когда прохожие становились жертвами «ленивых» хозяев квартир в многоэтажках. В июле 2020 года выброшенный из окна мешок с мусором убил жительницу Подмосковья. Мешок, который весил 30 килограммов, раздробил женщине позвоночник.

В июле 2019 года выброшенный из окна телевизор убил жительницу Петербурга. Мужчина, живущий на девятом этаже дома по улице Солидарности, решил избавиться от устаревшей модели телевизора с электронно-лучевым кинескопом. Он выкинул его из окна. Телевизор упал на голову 30-летней женщины.