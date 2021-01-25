Мужчина заморозил умершую от рака легких жену, чтобы воскресить ее в будущем

Как сообщает онлайн-издание Mothership, 49-летняя женщина Чжан Вэньлянь скончалась от рака легких в начале 2017 года. Когда она уже была на смертном одре, ее мужу пришла в голову идея заморозить ее тело при помощи криогеники – науки об использовании низких температур для обработки или консервации.

Гуй провел собственное исследование и обсудил данную технологию с медицинскими экспертами, полученные данные пришлись ему по душе и тогда он решил предложить это жене. К тому времени рак уже распространился на мозг Чжан, и она уже не могла контролировать свои лицевые мышцы или выразить свои мысли словами, но сжала его руку в знак согласия с его идеей. «Конечно, она согласилась. Иначе она не схватила бы мою руку», — отметил он. Мужчина пообещал супруге, что она просто заснет и немного поспит.