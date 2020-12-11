Мужчина нашел на дороге драгоценности на 18 миллионов рублей и вернул их владельцам

Во время движения багажник каким-то образом открылся, а сумка с содержимым вывалилась на дорогу. Пара не замечала пропажи до тех пор, пока Элиф не заглянула в свой смартфон. Она увидела десятки пропущенных звонков и сообщений, в которых говорилось, что их сумку с украшениями нашли.

«Я в шоке о того, что нам ее вернули. Там были ценные ювелирные изделия. Так приятно осознавать, что в мире есть такие люди, как этот мужчина», - удивилась американка. Джо добавил, что незнакомец не только вернул находку, но и позвонил в экстренную службу, чтобы убедиться, что украшения доставили владельцам. «Он наш рождественский ангел», - говорит благотворитель. Муж и жена хотят встретиться с честным мужчиной и передать ему денежное вознаграждение.