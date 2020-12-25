Мужчина купил яхту и в одиночку пересек океан ради встречи с семьей на Рождество

Во время пандемии коронавируса он застрял во Франции. Семья путешественника находилась в Новой Зеландии. Полеты самолетов приостановили из-за вируса, тогда мужчина начал искать другой способ добраться до родственников.

Пелевин купил яхту и доплыл с карибского острова Мартиника до Панамы. Затем он прошел через Панамский канал и вышел в океан. В итоге Пелевин проплыл семь тысяч миль, прежде чем достиг гавани Галф-Харбор в Новой Зеландии.