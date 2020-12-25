Мужчина купил яхту и в одиночку пересек океан ради встречи с семьей на Рождество
Фото: Facebook/Olga Pelevina
Во время пандемии коронавируса он застрял во Франции. Семья путешественника находилась в Новой Зеландии. Полеты самолетов приостановили из-за вируса, тогда мужчина начал искать другой способ добраться до родственников.
Пелевин купил яхту и доплыл с карибского острова Мартиника до Панамы. Затем он прошел через Панамский канал и вышел в океан. В итоге Пелевин проплыл семь тысяч миль, прежде чем достиг гавани Галф-Харбор в Новой Зеландии.
Изначально Дмитрий хотел добраться до семьи в октябре и поздравить сына с днем рождения, но в пути возникли сложности. У яхты возле Панамы сломался двигатель, пришлось плыть до Таити «практически без него». «Затем оторвался главный парус, и пришлось плыть только с одним. А после начался сезон циклонов, и я застрял между двумя», - подчеркнул путешественник.
Россиянин объяснил, как ему удалось переплыть океан в одиночку: он занимается парусным спортом уже десять лет. При этом мужчина никогда не выходил в море – это была его мечта. «Сейчас я рассказываю о своем приключении сыну, а потом мы поедем на пляж. Мы строим планы на праздники, у нас все хорошо», - уточнил он.
Фото: Facebook/Olga Pelevina
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