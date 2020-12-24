Мужчина, которого ошибочно признали мертвым, внезапно очнулся при подготовке к похоронам

Однако, когда люди выкопали могилу и начали готовить незнакомца к траурной церемонии, он неожиданно для всех пришел в себя и сел. Испуганные жители немедленно доставили мужчину в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пациент уже пошел на поправку. К сожалению, узнать, кто он такой не удалось, полиция также не установила его личность, поэтому начала расследование инцидента. Врачи тоже не смогли объяснить, что же стало причиной столь странного состояния человека, из-за которого у него даже отсутствовали признаки жизни.

Фото: depositphotos

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