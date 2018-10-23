Муж Ани Лорак попал в крупное ДТП в центре Киева

Сегодня супруг популярной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, стал участником крупного ДТП в центре Киева. Авария, в которой в общей сложности пострадали 18 автомобилей и три человека получили телесные повреждения, произошла на бульваре Леси Украинки этим утром. В результате движение было заблокировано.
Мужчина отделался легким испугом. О том, что он цел, бизнесмен написал в Instagram. Мурат посетовал, что журналисты, осветившие события, снова сделали его во всем виноватым.
ДТП произошло около девяти утра. В течение рабочего дня эвакуаторы увозили разбитые авто. Несколько часов назад движение было вновь открыто.
Фото: instagram