Мурашко заявил о пятикратном риске повторного заболевания Covid-19 при «омикроне»

В ходе брифинга по ситуации с COVID-19 Мурашко рассказал, что ранее повторная заболеваемость составляла менее одного процента, тогда как с появлением нового штамма, люди обращаются в больницу с новыми заражениями все чаще.

Министр отметил, что настоятельно рекомендует людям, перенесшим коронавирус спустя полгода сделать прививку.

Новый штамм под названием «омикрон» имеет более легкие симптомы, но от этого не менее заразен. Чаще всего пациенты жалуются на головную боль, слабость и насморк. Некоторые и вовсе могут счесть коронавирус за обычную простуду. В то время как зараженный может распространить вирус на 100 человек.

За последние сутки в России зафиксированы 27179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 723 смертельных исхода. Полную вакцинацию прошли более 76 миллионов человек, а более 80 миллионов получили первую дозу.