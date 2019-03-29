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«Можно сразу всем ответить?»: Егор Крид резко высказался насчет слухов о своем уходе с лейбла Black Star

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Егор Крид не уходит из Black Star

Фото: Instagram
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На днях в Сети появилась информация о том, что 24-летний рэпер Егор Крид собирается порвать деловые отношения с лейблом Black Star.

В Сети уже несколько дней обсуждаются слухи о том, что Егор Крид намерен покинуть лейбл Black Star. Рэпер долгое время хранил молчание, но затем все же дал короткий комментарий на эту тему в своих Instagram Stories.

Фото: Instagram

На вопрос некоего интернет-пользователя: «Это правда? Ищешь новый менеджмент?» исполнитель лаконично ответил «Нет)))», затем сделал скриншот этой переписки и выложил его в микроблог со словами «Можно одним скрином сразу на все вопросы ответить?» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Информация о том, что Тимати якобы собирается разорвать контракт с Егором Кридом, ходят уже пару месяцев. Их причиной послужил отмененный концерт музыканта в Абу-Даби. Говорят, рэпер тогда отказался выступать, сославшись просто на плохое настроение.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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