«Можно сразу всем ответить?»: Егор Крид резко высказался насчет слухов о своем уходе с лейбла Black Star

Информация о том, что Тимати якобы собирается разорвать контракт с Егором Кридом, ходят уже пару месяцев. Их причиной послужил отмененный концерт музыканта в Абу-Даби. Говорят, рэпер тогда отказался выступать, сославшись просто на плохое настроение.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram