Можно ли вернуть долг и не потерять друга. Есть способ!

«Если кто-то вам просто приносит расписку и дает, и вы не видели, как он ее подписывал, то есть риск, что подписал не он. Экспертиза может это доказать. Поэтому человек должен написать и подписать расписку именно при вас. И вы должны быть уверены, что у должника есть активы, чтобы это все вернуть. Если вы даете микроскопическую сумму, от одной до трех тысяч рублей, то, скорее всего, вы не будете из-за нее судиться, и поэтому все риски вы берете на себя», — отметила эксперт в беседе с радио Sputnik.

В случае когда дела обстоят иначе и вы оказались должником, но возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых не получается вернуть деньги вовремя. По словам Натальи Смирновой, в первую очередь стоит поговорить с человеком, давшим вам взаймы, и предъявить какие-либо доказательства, будь то копия трудовой, если вас уволили, диагноз или справка от врача в случае болезни. «Если человек соглашается, нужно составить письменный документ, что вы согласовали новые условия возврата. В противном случае не будет никаких гарантий, что потом на вас не подадут в суд и не скажут, что вы деньги не вернули», — сообщила эксперт.

Также финансист порекомендовала не брать в долг небольшие суммы, а лучше оформить кредитную карту с льготным периодом и по необходимости брать деньги оттуда.