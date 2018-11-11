«Может, не от меня?»: Максим Виторган шутливо прокомментировал беременность Ксении Собчак

Вторую беременность 37-летней Ксении Собчак поклонники обсуждают уже несколько месяцев. Сама звезда довольно долго хранила молчание, тем самым лишь подливая масла в огонь слухов. Точку в обсуждении этого вопроса поставил супруг политика Максим Витогран в Youtube-шоу «А поговорить?».
«Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?» — шутливо засомневался Виторган.
Максим также назвал жену «сумасшедшей мамой» — настолько сильно она любит их общего почти 2-летнего сына Платона. «Вы думаете, в этом есть какой-то расчет? Нет. Я ей говорю: «Заканчивай», но она не может остановиться. Ее переполняют эмоции. Это абсолютно иррациональная вещь. Она просто оказалась сумасшедшей мамашей, и все. Но я, честно говоря, всегда говорил, что так и будет», — заявил Виторган. Напомним, у актера, помимо Платона, есть еще двое детей от предыдущих отношений.
Фото и видео: Instagram