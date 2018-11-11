«Может, не от меня?»: Максим Виторган шутливо прокомментировал беременность Ксении Собчак

Вторую беременность 37-летней Ксении Собчак поклонники обсуждают уже несколько месяцев. Сама звезда довольно долго хранила молчание, тем самым лишь подливая масла в огонь слухов. Точку в обсуждении этого вопроса поставил супруг политика Максим Витогран в Youtube-шоу «А поговорить?».

«Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?» — шутливо засомневался Виторган.