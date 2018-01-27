Москвичку задержали за покупку младенца у украинской проститутки.

Сегодня, 30 января, на сайте московского управления Следственного комитета появилась информация о двух женщинах, задержанных за торговлю детьми. Точнее — одним ребенком, который родился у одной из фигуранток в декабре 2016 года, а вторая купила его и долгое время выдавала за своего сына.

Договоренности заговорщицы, одна из которых оказалась женщиной легкого поведения из Украины, достигли летом того же года. Москвичка уговорила беременную знакомую продать ненужного ей ребенка. Обе прибыли в родильный дом, а позже — совершили сделку, обменяв новорожденного на денежные купюры.

Никто из родственников «молодой мамы» не догадывался о том, что мальчик не ее: женщина имитировала беременность, они с мужем часто меняли место жительства.

Обман вскрылся, когда после крупной ссоры со старшими детьми у последних возникло подозрение, что третий ребенок — не их брат. После проверки правоохранительные органы забрали малыша.

Женщина очень скучает по сыну, так как воспитывала его как родного сына, сообщает «МК».

Фото: globallookpress