Лучше остаться дома! Москвичей предупредили о погодном «армагеддоне» в выходные

В выходные нас ждет резкое ухудшение метеорологических условий. Несмотря на то что температура воздуха будет держаться в пределах +7-9 °C, в субботу столицу настигнет североатлантический циклон, сопровождаемый дождями. На следующий день, в воскресенье, наступит «настоящий армагеддон», заявил Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться. В воскресенье надо быть всем готовым, предпринять какие-то меры для минимизации рисков», — предупредил синоптик.

Следует быть осторожнее и потому, что в воскресенье на дорогах появится гололед. Но вскоре погода начнет улучшаться, а произойдет это в первых числах апреля, заключил Тишковец.