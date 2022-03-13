Московский международный кинофестиваль перенесли на полгода
«К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля с просьбой перенести его сроки, запланированные в этом году на апрель. У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы, а в каких-то случаях даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале. Понимая их озабоченность, извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.
Также организаторы отметили кинематографистов, которые заранее подтвердили свое присутствие и участие в фестивале. Организаторы выражают им признательность и надеются, что перенос фестиваля не помешает их планам. «Мы надеемся увидеть вас всех позже в этом году в Москве с вашими новыми работами», - заключили они.
Московский кинофестиваль является фестивалем класса «А», к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Он второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Его история восходит к 1935 году. Тогда он прошел в первый раз, но затем по разным причинам наступил перерыв почти в четверть века.
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