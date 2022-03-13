Московский международный кинофестиваль перенесли на полгода

Также организаторы отметили кинематографистов, которые заранее подтвердили свое присутствие и участие в фестивале. Организаторы выражают им признательность и надеются, что перенос фестиваля не помешает их планам. «Мы надеемся увидеть вас всех позже в этом году в Москве с вашими новыми работами», - заключили они.

Московский кинофестиваль является фестивалем класса «А», к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Он второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Его история восходит к 1935 году. Тогда он прошел в первый раз, но затем по разным причинам наступил перерыв почти в четверть века.