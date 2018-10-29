Море цветов, слезы скорби и теплые слова: москвичи простились с Николаем Караченцовым

Утром в пятницу, 26 октября, в одной из московских больниц скончался народный артист Николай Караченцов. До дня своего рождения он не дожил совсем немного: 27 октября ему исполнилось бы 74 года. «Было все хорошо, а потом случилось воспаление легких на фоне онкологии, а потом просто от лекарств, от всего — почки отказали, и все», — прокомментировала вдова актера Людмила Поргина в беседе с каналом «РЕН-ТВ».