Море цветов, слезы скорби и теплые слова: москвичи простились с Николаем Караченцовым

Утром в пятницу, 26 октября, в одной из московских больниц скончался народный артист Николай Караченцов. До дня своего рождения он не дожил совсем немного: 27 октября ему исполнилось бы 74 года. «Было все хорошо, а потом случилось воспаление легких на фоне онкологии, а потом просто от лекарств, от всего — почки отказали, и все», — прокомментировала вдова актера Людмила Поргина в беседе с каналом «РЕН-ТВ».
Сегодня, 29 октября, в театре «Ленком», где Николай Петрович служил с 1967 года, прошло прощание с артистом. Тысячи москвичей принесли цветы к портрету кумира, а чтобы все желающие могли это сделать, движение на Малой Дмитровке было перекрыто.
Как сообщают СМИ, церемонию прощания с Николаем Караченцовым посетили певица Алла Борисовна Пугачева, актеры Михаил Полицеймако, Дмитрий Певцов, Александр Калягин, Евгений Герасимов, актриса Инна Чурикова, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, худрук театра «Ленком» Марк Захаров, министр культуры Владимир Мединский, а также ряд других официальных лиц.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova, Alexandr Yakovlev / Global Look Press
Видео: Youtube.com / ZvezdaTVnews