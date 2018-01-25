Молодые россиянки разделись в поддержку убитой московской студентки
#этонеповодубить ⠀ Флешмоб, который запустила Настя @2day4night очень важен для нас. Он не в поддержу погибшей девушки, как заявляют СМИ и говнопаблики, он против травли женщин и жертв в целом. ⠀ ⠀ Уже неважно, что там случилось, гораздо важнее то, что происходит сейчас. По сию секунду сыплются тонны комментариев в адрес погибшей и всех участниц флешмоба. Больно и противно читать это все. ⠀ Да, большинство из них юные тролли и хейтеры, но разве это меняет суть?! Море агрессии в адрес обнаженных или частично обнаженных женщин, но почему? ⠀ Почему обнаженный мужчина не провоцирует на изнасилование? Почему мужчина с бутылкой или фаллосом не заслуживает убийства? Почему только девушки? ⠀ Флешмоб лишь пытается объяснить, что у всех под одеждой одно и тоже. Наше тело. Данное нам природой. Даже если там грудь или её отсутствие, обнаженное тело(любого пола) не повод для насилия. ⠀ «фемки» не считают, что девушку убили из-за обнаженных фото, «фемки» в ахуе от комментариев под этими фото и нашего гнилого общества, которое поддерживает буллинг в комментариях.
⠀ смотрите я голая, это повод убить? ⠀ сейчас мне стыдно за то, что я так поздно присоединяюсь к флешмобу. стыдно за то, что молча читала посты по тегу, видела только поддержку в комментариях ввиду строгой модерации и согласно кивала головой. ⠀ я думала, что сказать больше нечего. слышала мужские голоса в этом стройном хоре плакальщиц, которые согласно вторили моим мыслям — я пойму, если женщина не зайдёт со мной в один лифт; я пойму, если ей будет страшно оставаться со мной наедине. ⠀ казалось, что и добавить нечего: насильник и убийца не заслуживает оправдания, жалости и сочувствия. он убил человека и насиловал труп — если вы способны смотреть на ситуацию с его стороны и видеть в нём непонятого страдальца современности, у меня для вас плохие новости. ⠀ мне стыдно, потому что я стою в стороне, пока травят девушек, которые выкладывают обнаженные фотографии в поддержку флешмоба; пока им пишут, что они заслуживают смерти. ⠀ ⠀ «хайпануть решила» ⠀ «хештег — это ебанутая херня от феминисток» ⠀ «вниманиеблядствуешь на чужой смерти» ⠀ «смерть как повод выложить секси фоточку» ⠀ «шмары защищают шмар» ⠀ «сколько в час?» ⠀ я не могла связать двух слов на протяжении последних нескольких дней, потому что только глотала злые слёзы. я эмпатически выгорала и не знала, что с этим делать. ⠀ мир отвратителен, несправедлив и уродлив, а вы #ЭтоНеПоводУбить — лучшее, что с ним случалось. пока вы продолжаете говорить, несмотря на агрессию и активисткое выгорание, пока сотни недалёких комментаторов выходят из себя настолько, что не могут сформулировать мысль, талдыча оскорбления и угрозы, пока мы все чувствуем единение посреди изматывающей реальности — это все не напрасно. ⠀ пожалуйста, не забывайте, что вы не одни. вы — часть сопротивления. ⠀ я вами горжусь и на вас равняюсь.