В Сети стартовал флешмоб #ЭтоНеПоводУбить: все больше интернет-пользовательниц выкладывают в Instagram и другие соцсети свои откровенные снимки, чтобы выразить поддержку близким убитой на днях студентки из Москвы Татьяны Страховой.

На днях в центре Москвы произошло жестокое убийство студентки Высшей школы экономики Татьяны Страховой. Девушку зарезал бывший бойфренд Артем Исхаков, вместе с которым она снимала квартиру. После случившегося молодой человек покончил с собой, написав длинный пост «ВКонтакте», где в красках рассказал, что именно делал с Таней, и объяснил, что главным мотивом стала неразделенная любовь к девушке.

В Сети развернулось активное обсуждение преступления, совершенного Артемом, и часть интернет-пользователей, найдя аккаунты Татьяны в Instagram и обнаружив там множество откровенных снимков, решили, что жертва могла сама спровоцировать парня на страшные действия.