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Молодая жена 71-летнего Бориса Грачевского родила ему сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress

Борис Грачевский сообщил, что его 35-летняя супруга Екатерина Белоцерковская стала мамой — и показал фотографии из родильного дома.

«Ура! ПОЗДРАВЛЯЮ мою очаровательную Катюшу — мамочку и, конечно же, себя с рождением СЫНА», — написал он в своем блоге в Instagram.

Новорожденный сын стал четвертым ребенком для создателя и бессменного руководителя «Ералаша».

Борис и Екатерина поженились в 2016 году, свадьбу играли на Маврикии. Этот брак — третий для Бориса. В первом, с супругой по имени Галина, он прожил почти 35 лет и обзавелся двумя детьми — сыном и дочерью. Во втором, с Анной Панасенко, мужчина пробыл около четырех лет и обзавелся дочерью Василисой. Имя новорожденного наследника пока не сообщается.

Редакция Passion.ru поздравляет новоиспеченных родителей!

Фото и видео: Globallookpress, Instagram

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