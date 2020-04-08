Молодая жена 71-летнего Бориса Грачевского родила ему сына

Новорожденный сын стал четвертым ребенком для создателя и бессменного руководителя «Ералаша».

Борис и Екатерина поженились в 2016 году, свадьбу играли на Маврикии. Этот брак — третий для Бориса. В первом, с супругой по имени Галина, он прожил почти 35 лет и обзавелся двумя детьми — сыном и дочерью. Во втором, с Анной Панасенко, мужчина пробыл около четырех лет и обзавелся дочерью Василисой. Имя новорожденного наследника пока не сообщается.

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