Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность

Любопытно, что при этом она не сказала ни слова о романе с Евгением Вагановичем — неужели они действительно вместе?

Напомним, этим летом Елена Степаненко подала документы на раздел имущества с Петросяном, а затем и сам юморист написал заявление на развод. Звезды «Аншлага» собираются разделить многомиллионное состояние, нажитое в 33-летнем браке.

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