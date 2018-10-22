Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность

Роман Евгения Петросяна, разменявшего восьмой десяток, с его молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой не обсудил только ленивый. Адвокат экс-жены юмориста Елены Степаненко подтвердила, что у Евгения Вагановича действительно более чем деловые и дружеские отношения с этой девушкой. В Сети ходили еще и слухи о беременности Татьяны, однако на днях сама Брухунова решила их опровергнуть.
«Информация о моей беременности не соответствует действительности», — сообщила Татьяна журналу StarHit.
Любопытно, что при этом она не сказала ни слова о романе с Евгением Вагановичем — неужели они действительно вместе?
Напомним, этим летом Елена Степаненко подала документы на раздел имущества с Петросяном, а затем и сам юморист написал заявление на развод. Звезды «Аншлага» собираются разделить многомиллионное состояние, нажитое в 33-летнем браке.
Фото и видео: Instagram, Facebook