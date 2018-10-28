Молодая мама Ирена Понарошку раскрыла пол новорожденного малыша

«Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете...#ноЭтоНеТочно Я подумала-подумала, и... взяла мальчика! Хотя в мои намерения никогда не входило плодить эту ядовитую породу, мне вполне хватало того, что я замужем за хищным членистоногим... Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь!» — написала Ирена в Instagram, опубликовав трогательное фото обоих сыновей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).