Молодая мама Ирена Понарошку раскрыла пол новорожденного малыша

Ирена Понарошку совсем недавно стала мамой во второй раз и уже показала трогательное фото с крохой в своем микроблоге, впрочем, не сообщая никаких подробностей о родах, кроме того, что это радостное событие случилось в полнолуние 24 октября, а значит, ребенок родился под знаком Скорпиона. На днях Ирена все же решила рассказать, что у нее появился младший сын.
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Вообще, я хотела девочку-Стрельца! 🔮🏹 Но в Небесной Канцелярии сказали, что все девочки-Стрельцы #SoldOut по предзаказу - их разбирают предприимчивые отцы, которые пытаются сэкономить на подарках женам к 8 Марта! 😆 Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете...#ноЭтоНеТочно 🤭 Я подумала-подумала, и... взяла мальчика! 😅 Хотя в мои намерения никогда не входило плодить эту ядовитую породу, мне вполне хватало того, что я замужем за хищным членистоногим... 🦂 Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь! ✊🏼❤️ #сделаноСлюбовью #НовенькийМальчик #СерафимСаныч #ПоБратски
«Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете...#ноЭтоНеТочно Я подумала-подумала, и... взяла мальчика! Хотя в мои намерения никогда не входило плодить эту ядовитую породу, мне вполне хватало того, что я замужем за хищным членистоногим... Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь!» — написала Ирена в Instagram, опубликовав трогательное фото обоих сыновей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Понарошку замужем за диджеем Александром Глуховым (известным как DJ List), и у пары есть также старший 7-летний сын Серафим. Имя младшего ребенка телеведущая пока не назвала.
Фото и видео: Instagram