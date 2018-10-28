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Молодая мама Ирена Понарошку раскрыла пол новорожденного малыша

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирена Понарошку с младшим сыном

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36-летняя телеведущая призналась, что родила супругу Александру Глухову еще одного сына.

Ирена Понарошку совсем недавно стала мамой во второй раз и уже показала трогательное фото с крохой в своем микроблоге, впрочем, не сообщая никаких подробностей о родах, кроме того, что это радостное событие случилось в полнолуние 24 октября, а значит, ребенок родился под знаком Скорпиона. На днях Ирена все же решила рассказать, что у нее появился младший сын.

«Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете...#ноЭтоНеТочно Я подумала-подумала, и... взяла мальчика! Хотя в мои намерения никогда не входило плодить эту ядовитую породу, мне вполне хватало того, что я замужем за хищным членистоногим... Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь!» — написала Ирена в Instagram, опубликовав трогательное фото обоих сыновей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Понарошку замужем за диджеем Александром Глуховым (известным как DJ List), и у пары есть также старший 7-летний сын Серафим. Имя младшего ребенка телеведущая пока не назвала.

Фото и видео: Instagram

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