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Молодая актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Симдянкина

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32-летняя Мария Симдянкина находится в крайне тяжелом состоянии из-за долгой болезни. Об этом сообщила подруга актрисы Елена Ксенофонтова.

Звезда сериалов «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры» и других телепроектов Мария Симдянкина находится при смерти. О ее тяжелейшем состоянии рассказала актриса Елена Ксенофонтова, которая давно дружит с девушкой.

«Она больше двух лет борется за свою жизнь. Зубами вырывает ее из лап смерти. Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие... Все это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы... Они тяжелейшие. Будучи свидетелем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует. То, что пришлось пройти этому человечку, не дай Бог, пройти кому-нибудь еще… Но сейчас не об этом. Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме. Сегодня врачи сказали, что смысла больше нет, и нужно отключать. Потому что все. Мы с Машиной мамой верить в это отказываемся. И зовем ее вернуться. Однажды у нас уже получилось», — эмоционально написала Елена в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Позднее актриса опубликовала еще одну фотографию подруги и рассказала последние новости. По словам Ксенофонтовой, в ночь на 9 августа в состоянии Марии произошли резкие положительные изменения. Врачи отключили Симдянкину от аппарата искусственной вентиляции легких и надели кислородную маску. Елена выразила надежду, что у Марии хватит сил дышать самостоятельно.

Фото: Vk.com, Instagram

Видео: Youtube.com / Мария Симдянкина

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