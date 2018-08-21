«Мой ангел, мое все, мое счастье»: Татьяна Навка нежно поздравила младшую дочку с 4-летием

В конце августа 2014 года фигуристка Татьяна Навка стала мамой во второй раз. Тогда она еще скрывала, что родила дочь пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Но спустя некоторое время пара рассекретила свои отношения, затем поженилась, а сейчас вся семья вместе и открыто отмечает уже четвертый день рождения малышки Нади.