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«Мой ангел, мое все, мое счастье»: Татьяна Навка нежно поздравила младшую дочку с 4-летием

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Татьяна Навка с дочкой Надей

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21 августа маленькая Надя Пескова отмечает четвертый день рождения. По этому случаю ее поспешила поздравить знаменитая мама Татьяна Навка.

В конце августа 2014 года фигуристка Татьяна Навка стала мамой во второй раз. Тогда она еще скрывала, что родила дочь пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Но спустя некоторое время пара рассекретила свои отношения, затем поженилась, а сейчас вся семья вместе и открыто отмечает уже четвертый день рождения малышки Нади.

«Лучшее, что я обрела за эти 10 лет!!!! С днем Рождения мой ангел! #деньрождения #надеждапескова #моевсе ❤️ #моесчастье», — так трогательно подписала Татьяна несколько совместных фото с Надей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Просто светитесь от счастья!», «Надюша сплошное обаяние и очарование», «Очень красивые», «Очаровательная, как и мама», — прокомментировали пост подписчики. Passion.ru присоединяется к поздравлениям малышке Наде Песковой и желает ей расти здоровой и радовать родителей.

Фото и видео: Instagram

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