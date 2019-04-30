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«Мое тело меня ненавидело»: 39-летняя Пинк откровенно рассказала о пережитых выкидышах

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В интервью певица рассказала о своих переживаниях

Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global look press
Певица дала интервью накануне выхода своего нового альбома.

Алиша Бет Мур, известная под именем Пинк, в своей музыке всегда затрагивала серьезные темы – брак, политику, отношения, зависимость. Но самым откровенным ее альбомом стал Hurts 2B Human, вышедший 26 апреля. По этому поводу она дала откровенное интервью изданию USA Today. В нем она рассказала о нелюбви к собственному телу, выкидышах и восстановительной терапии.

Первая композиция диска – гитарная баллада Happy начинается со слов: «С 17 лет я ненавидела свое тело, а оно ненавидело меня».

В интервью Пинк призналась, что написала песню, потому что в 17 лет у нее случился первый выкидыш. «У меня всегда было спортивное тело. Я была беременна и хотела этого ребенка. Но когда такое происходит с молодой женщиной, ты начинаешь понимать, что твое тело тебя ненавидит, оно сломано и делает все, что хочет. И важно говорить о том, какой ты есть на самом деле», - вспоминает певица.

Пинк тяжело переживала эту потерю, но к психологам обратилась только пять лет спустя, после выхода ее второго альбома Missundaztood в 2001 году.

Пинк

Фото: Instagram

«В терапии мне нравится то, что человеку говорят о его темных пятнах. Это неудобно и больно, но дает возможность двигаться дальше. У меня здоровое чувство юмора, которое помогает пережить трудности, - признается Пинк. – И в любой ситуации нужно искать смешное».

Певица также откровенно рассказывает в альбоме об отношениях с мужем Кэри Хартом. Они стали парой в 2001 году, а поженились пять лет спустя. Причем Кэри дважды делал ей предложение, но Пинк отказывала. И после она сама решила сделать предложение Кэри. Однако в 2008 году они объявили о своем расставании. Через год они вновь попытались наладить отношения. Как позже признавалась артистка, она поняла, что не нужно менять супруга, а нужно работать и над собой, чтобы спасти брак.

Пинк с детьми

Фото: Instagram

Сейчас у Пинк и Кери двое детей: дочь Уиллоу, которой в июне исполнится 8 лет, и двухлетний сын Джеймсон.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, ImagePressAgency/face to face/ Global Look press

Видео: Instagram

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