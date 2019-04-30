«Мое тело меня ненавидело»: 39-летняя Пинк откровенно рассказала о пережитых выкидышах

Алиша Бет Мур, известная под именем Пинк, в своей музыке всегда затрагивала серьезные темы – брак, политику, отношения, зависимость. Но самым откровенным ее альбомом стал Hurts 2B Human, вышедший 26 апреля. По этому поводу она дала откровенное интервью изданию USA Today. В нем она рассказала о нелюбви к собственному телу, выкидышах и восстановительной терапии.

Первая композиция диска – гитарная баллада Happy начинается со слов: «С 17 лет я ненавидела свое тело, а оно ненавидело меня».