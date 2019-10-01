passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Сердце полно любви»: 25-летняя актриса Анна Лундберг поделилась первым фото с новорожденной дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Майкл Шин и Анна Лундберг вместе всего год

Фото: Instagram

Девочка появилась на свет в конце сентября.

Шведская актриса Анна Лундберг недавно стала мамой, но лично рассказала об этом только сейчас, показав фото с новорожденной дочкой.

Отцом малышки, которую назвали Лирой, является популярный британский актер, 50-летний Майкл Шин. О том, что у него скоро родится второй ребенок, Шин рассказал в середине лета.

Молодая мама поделилась с подписчиками первой нежной фотографией с малышкой. Правда, на снимке видна лишь детская головка в шапочке. «23/09/19 – На прошлой неделе, в солнечное воскресенье, в Уэльсе я родила дочь Лиру. Все прошло без мучений, ее рождение стало самым невероятным опытом в моей жизни. Мое сердце полно любви», - написала Анна Лундберг.

Для Анны ребенок стал первым. А у ее избранника уже есть взрослая дочь от актрисы Кейт Бекинсейл. Майкл Шин также состоял в отношениях с актрисами Рейчел МакАдамс и Сарой Сильверман. С молодой Анной Майкл начал встречаться в начале 2019 года.

Фото: Instagram, East News

Видео: Entertainment Live

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги