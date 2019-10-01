«Сердце полно любви»: 25-летняя актриса Анна Лундберг поделилась первым фото с новорожденной дочерью

Шведская актриса Анна Лундберг недавно стала мамой, но лично рассказала об этом только сейчас, показав фото с новорожденной дочкой.
Отцом малышки, которую назвали Лирой, является популярный британский актер, 50-летний Майкл Шин. О том, что у него скоро родится второй ребенок, Шин рассказал в середине лета.
Молодая мама поделилась с подписчиками первой нежной фотографией с малышкой. Правда, на снимке видна лишь детская головка в шапочке. «23/09/19 – На прошлой неделе, в солнечное воскресенье, в Уэльсе я родила дочь Лиру. Все прошло без мучений, ее рождение стало самым невероятным опытом в моей жизни. Мое сердце полно любви», - написала Анна Лундберг.
Для Анны ребенок стал первым. А у ее избранника уже есть взрослая дочь от актрисы Кейт Бекинсейл. Майкл Шин также состоял в отношениях с актрисами Рейчел МакАдамс и Сарой Сильверман. С молодой Анной Майкл начал встречаться в начале 2019 года.
Фото: Instagram, East News
Видео: Entertainment Live
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!