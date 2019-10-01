«Сердце полно любви»: 25-летняя актриса Анна Лундберг поделилась первым фото с новорожденной дочерью

Отцом малышки, которую назвали Лирой, является популярный британский актер, 50-летний Майкл Шин. О том, что у него скоро родится второй ребенок, Шин рассказал в середине лета.

Молодая мама поделилась с подписчиками первой нежной фотографией с малышкой. Правда, на снимке видна лишь детская головка в шапочке. «23/09/19 – На прошлой неделе, в солнечное воскресенье, в Уэльсе я родила дочь Лиру. Все прошло без мучений, ее рождение стало самым невероятным опытом в моей жизни. Мое сердце полно любви», - написала Анна Лундберг.