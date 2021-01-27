Модель Playboy напала с ножом на свою подругу в Москве

Известная Playboy-модель и начинающая телеведущая Тина Андреева (настоящее имя – Кристина Козина), напала с ножом на свою подругу в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Подруга Тины, Анжелика Жулидова, рассказала, что они познакомились в социальных сетях, а затем решили пойти в караоке, где употребили спиртное и отправились домой к Анжелике. Там Тина набросилась на подругу с ножом и криком «Я тебя зарежу».

У девушки оказались повреждены два пальца, ей пришлось обратиться за помощью к врачам. После больницы она отправилась в полицию. На Тину Андрееву завели уголовное дело.

Жулидова рассказала, что Тина не могла найти свое платье, после того, как переодевалась, и попыталась заставить приятельницу его искать. Отказ Анжелики вывел ее из себя. Кроме того, по мнению Жулидовой, она была под действием веществ.

Тина Андреева – Playboy-модель, известная как «Блондинка твоей мечты» и «Miss Maxim-2018». Кроме того, в социальных сетях распространились слухи о том, что иногда Instagram-блондинка подрабатывает эскортом.