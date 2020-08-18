Модель, которая наказала бывшего на 22 миллиона, отправится в колонию по решению суда

В понедельник, 17 августа, Пресненский суд города Москвы вынес приговор Ольге Синтюревой и ее сообщнику. За кражу денежных средств в размере 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева модель отправится в колонию на 4 года. Наказание вынесено с отсрочкой и вступит в силу, когда ребенку молодой женщины исполнится 14 лет.

После некрасивого расставания с бывшим возлюбленным (по неподтвержденным данным, пара встречалась около года, но узнав об эскортном прошлом модели, политик бросил ее) модель и ее сообщник Ибрагим Дудаев пробрались в апартаменты обидчика, располагавшиеся в мождном ЖК, и вынесли из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Позже Дудаев избил Жигарева, угрожая расправой, если тот обратится в полицию.

«Дудаев Ибрагим Шамханович и Синтюрева Ольга Евгеньевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - цитирует информационное агенство РИА Новости слова пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Разбойники возместят потерпевшему Краюшкину А.Б. (именно ему принадлежали украдденные деньги) 22 525 436 рублей. В пользу Жигарева с фигурантов дела также взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.