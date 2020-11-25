Модель Коко Роша стала мамой в третий раз

Канадская модель Коко Роша и ее супруг Джеймс Конран стали родителями в третий раз — на свет появилась их дочь, которая получила имя Айли. Радостным событием многодетная мама поделилась в своем Instagram.

«Мы с мужем так благодарны за то, что наши роды прошли благополучно. Айли наконец-то с нами! Это любовь с первого взгляда для всех нас. Теперь мы готовы закрыться в домашнем «бункере», прижаться друг к другу и провести так всю зиму», — написала Коко.

У пары уже есть двое старших детей. В 2015 году на свет появилась их дочка Айони, в 2018 году родился мальчик, которого назвали Айвер. Любопытно, что с самого рождения у каждого из детей есть Instagram-аккаунт. Маленькая Айли тоже его получило, и там уже есть две публикации.

О своей беременности Коко рассказала в июле, когда была на пятом месяце беременности. Она заявила, что они с мужем ждут девочку, и ее дети с нетерпением ожидают появления на свет сестренки. Ситуация осложнялась тем, что беременность пришлась на пандемию коронавируса — даже на сеансы УЗИ молодого отца не допускали, и жену он поддерживал по видеосвязи.

На своей страниц он тоже опубликовал новости о рождении дочери, и написал слова благодарности жене за наследников.