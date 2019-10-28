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Многодетный отец Ярослав Малый из «Мачете» может лишиться прав на шестилетнюю дочь

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ярослав Малый

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress

Бывшая жена лидера «Токио» и «Мачете» Ярослава Малого разочарована в нем как в отце своего ребенка.

46-летний Ярослав Малый — многодетный отец. У лидера групп «Токио» и «Мачете» растет шесть детей от разных женщин, а недавно он женился и стал отцом еще троих, родившихся у его новой жены в предыдущих отношениях.

Тем временем бывшая супруга музыканта, актриса Наталья Симакова, недовольна тем, как он исполняет свои родительские обязанности. Ее шестилетняя дочь Мишель не видела своего отца, средств на ребенка покинутая жена не получает. Представитель Натальи подчеркнул, что ребенка пара пыталась зачать долгое время, но именно когда счастливое событие произошло, мужчина ушел из семьи.

Источником информации стал Telegram-канал Mash. Ни Наталья Симакова, ни Ярослав Малый ситуацию пока не комментируют.

Фото и видео: instagram

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