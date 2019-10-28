Многодетный отец Ярослав Малый из «Мачете» может лишиться прав на шестилетнюю дочь
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Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
46-летний Ярослав Малый — многодетный отец. У лидера групп «Токио» и «Мачете» растет шесть детей от разных женщин, а недавно он женился и стал отцом еще троих, родившихся у его новой жены в предыдущих отношениях.
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Давайте сегодня поговорим о том, что делает жизнь прекрасней. Наши близкие, возлюбленные, дети, родственники, друзья... все они наша семья... Что для вас значит «семья»? Без семьи нет смысла в жизни, нет радости, любви, искры в глазах! Семья это тепло, это ласка, нежность, трепетная забота, семья… это все! #мачете #ярославмалый #рахэльмалая #семья #любовь #помниолюбви
Тем временем бывшая супруга музыканта, актриса Наталья Симакова, недовольна тем, как он исполняет свои родительские обязанности. Ее шестилетняя дочь Мишель не видела своего отца, средств на ребенка покинутая жена не получает. Представитель Натальи подчеркнул, что ребенка пара пыталась зачать долгое время, но именно когда счастливое событие произошло, мужчина ушел из семьи.
Источником информации стал Telegram-канал Mash. Ни Наталья Симакова, ни Ярослав Малый ситуацию пока не комментируют.
Фото и видео: instagram
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