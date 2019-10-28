Многодетный отец Ярослав Малый из «Мачете» может лишиться прав на шестилетнюю дочь

Тем временем бывшая супруга музыканта, актриса Наталья Симакова, недовольна тем, как он исполняет свои родительские обязанности. Ее шестилетняя дочь Мишель не видела своего отца, средств на ребенка покинутая жена не получает. Представитель Натальи подчеркнул, что ребенка пара пыталась зачать долгое время, но именно когда счастливое событие произошло, мужчина ушел из семьи.

Источником информации стал Telegram-канал Mash. Ни Наталья Симакова, ни Ярослав Малый ситуацию пока не комментируют.