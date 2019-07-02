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Многодетный отец: у резидента Comedy Club Романа Юнусова родился сын

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я выбрал вместо рекламы.
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Роман Юнусов стал многодетным отцом

Фото: Instagram
У юмориста уже есть дочь и сын.

Бывший участник популярного юмористического дуэта «Сестры Зайцевы» - 38-летний Роман Юнусов стал многодетным отцом. Жена Виктория родила ему сына. В семье растут уже двое детей – София и Давид.

О радостном событии юморист рассказал в Instagram, опубликовав фото с кулачком новорожденного малыша. «Нас стало больше. Спасибо тем, кто держал за нас кулачки», — подписал снимок Роман.

Роман Юнусов с новорожденным сыном

Фото: Instagram

Поклонники, друзья и коллеги поздравили Романа с прибавлением в семействе. Роман тщательно оберегает супругу и личную жизнь от посторонних. Известно, что с Викторией они в браке уже 14 лет.

«Сестры Зайцевы»

Роман Юнусов прославился время участи в дуэте «Сестры Зайцевы», в котором выступал с Алексеем Лихницким. Позже Юнусов начал сниматься в кино, а сейчас ведет «Шоу выходного дня».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Анекдот шоу

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