Многодетный отец: у резидента Comedy Club Романа Юнусова родился сын

Бывший участник популярного юмористического дуэта «Сестры Зайцевы» - 38-летний Роман Юнусов стал многодетным отцом. Жена Виктория родила ему сына. В семье растут уже двое детей – София и Давид.

О радостном событии юморист рассказал в Instagram, опубликовав фото с кулачком новорожденного малыша. «Нас стало больше. Спасибо тем, кто держал за нас кулачки», — подписал снимок Роман.