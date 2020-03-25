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Многодетный Халк из «Зенита» женился на племяннице покинутой им жены

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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33-летний футболист Живанилду Виейра де Соуза, известный российским болельщикам как Халк из «Зенита», удивил мир.

Пока соцсети и таблоиды обсуждают скандалы, связанные с оставленными российскими футболистами детьми и невыплаченными алиментами, 33-летний экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Живанилду Виейра де Соуза по прозвищу «Халк» переплюнул всех. Через два месяца после развода с 41-летней супругой по имени Иран, с которой он воспитывал троих детей, бразилец женился на 31-летней племяннице своей бывшей жены — Камиле Анжело.

С бывшей женой футболист прожил в браке 12 лет, результатом этого союза стали два кровных сына Иана и Тьяго, а также удочеренная в январе 2016 девочка Алиси.

Новая супруга Халка младше его бывшей жены на десять лет, их роман начался в октябре минувшего года.

После того, как Иран узнала о романе мужа с племянницей, она удалила все свои фотографии с ней из социальных сетей, а позже завела себе новый аккаунт и уехала на родину.

Фото: Globallookpress

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