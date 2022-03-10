Многодетные семьи смогут сэкономить на ЖКХ. Какие льготы предложили в Госдуме
Для реализации соответствующих послаблений депутаты предложили выплачивать семьям, у которых более 3 детей, субсидии в размере 100% оплаты за ЖКУ. При этом они выдвинули инициативу отменить комиссии банков при оплате данных услуг, а для управляющих компаний ввести ограничение до 0,1%. Перечисленные предложения уже направлены в Минстрой, а в ближайшее время их предоставят и в кабмин, сообщила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.
В то же время парламентарии предложили ввести субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, в которых есть безработные, а также отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК.
«Все, что касается мер поддержки граждан, безусловно, правильно. При этом, поскольку региональные бюджеты будут испытывать серьезную нагрузку в связи с выпадением части доходов из-за нарушения логистических цепочек и экспорта, меры поддержки должны учитывать отсутствие профицита у субъектов», — добавил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал правильными все меры поддержки граждан.
Кроме того, было предложено субсидировать 70% стоимости счетов за ЖКУ и людям старше 65 лет. Об этом объявили «Известия».
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