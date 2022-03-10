Многодетные семьи смогут сэкономить на ЖКХ. Какие льготы предложили в Госдуме

Для реализации соответствующих послаблений депутаты предложили выплачивать семьям, у которых более 3 детей, субсидии в размере 100% оплаты за ЖКУ. При этом они выдвинули инициативу отменить комиссии банков при оплате данных услуг, а для управляющих компаний ввести ограничение до 0,1%. Перечисленные предложения уже направлены в Минстрой, а в ближайшее время их предоставят и в кабмин, сообщила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

В то же время парламентарии предложили ввести субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, в которых есть безработные, а также отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК.