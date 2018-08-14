«Много пищи для размышлений и эмоций»: Земфира объявила о записи первого за 5 лет альбома

Последний на данный момент альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел еще в 2013 году, и многочисленные поклонники рок-звезды без конца спрашивали в ее соцсетях, когда же выйдет новая пластинка.
Не так давно Земфира заявила на своей странице в Facebook: «Новый материал, когда он выйдет — я не знаю. песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. не знаю почему так. и не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. поэтому ни дат, ни чего-то еще я сказать не могу» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Однако 14 августа Земфира все же призналась, что готова к записи нового альбома. «По существу — это было странное, но в то же время отличное лето. много пищи для размышлений, много эмоций. поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю) буду писать альбом. как долго это будет длиться, не понимаю. спасибо за это лето», — сообщила певица. Этот пост набрал уже более 500 «лайков» и множество восторженных комментариев.
Фото и видео: Instagram, Facebook