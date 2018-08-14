«Много пищи для размышлений и эмоций»: Земфира объявила о записи первого за 5 лет альбома

Последний на данный момент альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел еще в 2013 году, и многочисленные поклонники рок-звезды без конца спрашивали в ее соцсетях, когда же выйдет новая пластинка.

Не так давно Земфира заявила на своей странице в Facebook: «Новый материал, когда он выйдет — я не знаю. песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. не знаю почему так. и не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. поэтому ни дат, ни чего-то еще я сказать не могу» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).