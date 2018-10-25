«Много боли и сложно поверить»: Лобода вышла на связь с поклонниками после операции

На днях во время одной из финальных репетиций своего шоу в Москве Светлана Лобода была экстренно госпитализирована — певица почувствовала резкую сильную боль в спине. Медики диагностировали у нее проблемы с почками и сделали срочную операцию, которая стабилизировала состояние звезды. Но концерты, разумеется, пришлось перенести.

«Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем!» — сообщила Светлана в своем микроблоге, опубликовав снимок из больничной палаты (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).