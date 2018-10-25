logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Много боли и сложно поверить»: Лобода вышла на связь с поклонниками после операции

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Светлана Лобода

Arrows-left
Arrows-right
Reload
36-летняя Светлана Лобода была прооперирована в одной из московских клиник и вынуждена перенести ближайшие концерты.

На днях во время одной из финальных репетиций своего шоу в Москве Светлана Лобода была экстренно госпитализирована — певица почувствовала резкую сильную боль в спине. Медики диагностировали у нее проблемы с почками и сделали срочную операцию, которая стабилизировала состояние звезды. Но концерты, разумеется, пришлось перенести.

«Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем!» — сообщила Светлана в своем микроблоге, опубликовав снимок из больничной палаты (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Пока неизвестно, навестили ли уже маму ее дочки — 7-летняя Ева и полугодовалая Тильда. Как минимум еще несколько дней Светлана пролежит в больнице. Артистка также рассказала, что ее шоу были перенесены на январь, но она в любом случае постарается как можно быстрее выздороветь и вернуться к работе.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»