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«Мне родственников жалко и друзей»: жена Станислава Говорухина рассказала о состоянии здоровья 82-летнего режиссера

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Станислав Говорухин, архивное фото

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Слухи о смерти Станислава Говорухина заставили поволноваться его друзей и родственников.

Новость о смерти Станислава Говорухина, растиражированная сегодня СМИ, по-настоящему напугала друзей и родственников 82-летнего режиссера. И несмотря на то, что его пресс-секретарь Мария Шоппо опровергла эту информацию, в семье произошли некоторые неприятности, связанные с ситуацией.

«Мне родственников жалко и друзей. Один уже взял билет, летит из Германии», — поделилась с прессой супруга режиссера, Галина Говорухина.

Она отметила, что ее муж чувствует себя хорошо, занимается любимой работой, она находится рядом с ним. Слухи не застали ее врасплох: «Мне смешно было, потому что человек дольше проживет, что называется», — цитирует «Лайф».

Желаем здоровья и долгих творческих лет Станиславу Сергеевичу!

Фото: globallookpress

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