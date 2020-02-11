«Мне было очень больно вчера»: Анастасия Макеева рассказала о двух операциях из-за проблем с женским здоровьем

«Да, это плановая операция, связанная с женским здоровьем. Но, несмотря на долгую подготовку, прошла она весьма болезненно», — цитирует актрису «СтарХит».

Совсем скоро Анастасия планирует вернуться к работе и выйти на сцену Кремлевского дворца.

Passion.ru желает Анастасии скорейшего выздоровления!