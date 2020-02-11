«Мне было очень больно вчера»: Анастасия Макеева рассказала о двух операциях из-за проблем с женским здоровьем
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Анастасии Макеевой
38-летняя Анастасия Макеева перенесла две операции и поблагодарила поклонников за поддержку.
Поклонники Анастасии Макеевой обеспокоены ее здоровьем: внезапно в разделе «сториз» ее Instagram начали появляться записи из больницы, куда, как оказалось, она попала из-за проблем с женским здоровьем.
«Да, это плановая операция, связанная с женским здоровьем. Но, несмотря на долгую подготовку, прошла она весьма болезненно», — цитирует актрису «СтарХит».
Совсем скоро Анастасия планирует вернуться к работе и выйти на сцену Кремлевского дворца.
Passion.ru желает Анастасии скорейшего выздоровления!
Фото и видео: instagram
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