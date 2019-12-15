Младший сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

8 декабря автомобиль, в котором молодой человек с друзьями ехали в Санкт-Петербург, занесло, и он на полной скорости врезался в отбойник. Тогда молодым людям потребовалась помощь врачей. Позднее Арсений сообщил, что ему накладывали швы, а его возлюбленная сломала руку: «08.12.2019 — мой новый День Рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая. Итог: • Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно) • Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. • Саня — ушиб ребер от ремня безопасности. • Артем — кровоподтеки на руках. • Машина — под списание (авто Лианы). Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий».

13 декабря в автомобиль, на котором Шульгин, по злой иронии судьбы, ехал после выписки из больницы после первого ДТП, врезался микроавтобус.