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Младший сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Арсений Шульгин

Фото: Instagram Арсения Шульгина

Арсений Шульгин рассказал о новой аварии с участием его автомобиля.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — обратился к Instagram-подписчикам 21-летний сын Валерии Арсений Шульгин, опубликовав видео с места ДТП. К счастью, обошлось без серьезных последствий и травм. Участникам ДТП даже не пришлось вызывать сотрудников ДПС.

8 декабря автомобиль, в котором молодой человек с друзьями ехали в Санкт-Петербург, занесло, и он на полной скорости врезался в отбойник. Тогда молодым людям потребовалась помощь врачей. Позднее Арсений сообщил, что ему накладывали швы, а его возлюбленная сломала руку: «08.12.2019 — мой новый День Рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая. Итог: • Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно) • Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. • Саня — ушиб ребер от ремня безопасности. • Артем — кровоподтеки на руках. • Машина — под списание (авто Лианы). Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий».

13 декабря в автомобиль, на котором Шульгин, по злой иронии судьбы, ехал после выписки из больницы после первого ДТП, врезался микроавтобус.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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