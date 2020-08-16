Младший брат Дональда Трампа умер на 72-м году жизни

74-летний президент Америки Дональд Трамп рассказал о постигшем его горе — в минувшую субботу, 15 августа, не стало его младшего брата Роберта. «С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заявил Дональд Трамп.