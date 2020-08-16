Младший брат Дональда Трампа умер на 72-м году жизни
74-летний президент Америки Дональд Трамп рассказал о постигшем его горе — в минувшую субботу, 15 августа, не стало его младшего брата Роберта. «С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заявил Дональд Трамп.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка, где в пятницу его навестил старший брат. Причина смерти младшего брата президента США неизвестна. По одним данным, у бизнесмена и застройщика были множественные кровотечения после недавнего падения, а по другим — тяжелое заболевание. Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Роберт Трамп принимал препараты для разжижения крови.
Фото: Getty Images
Видео: Fox News
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