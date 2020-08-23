«Миссис Россия-2020» стала многодетная мама из Нижнего Новгорода
Фото: Instagram/@ivanova007
В минувшую субботу, 21 августа, в столичном концертном зале «Астория» прошел финал конкурса красоты «Миссис Россия-2020». Самой красивой замужней россиянкой стала 31-летняя Дарья Иванова, многодетная мама из Нижнего Новгорода. «С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — радуется победительница. В следующем году Дарья получит возможность представить нашу страну на конкурсе «Миссис Globe» («Миссис Земной шар» — прим.ред.).
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👑МИССИС РОССИЯ 2020 - ДАРЬЯ ИВАНОВА (31 Г, 3 ДЕТЕЙ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) @ivanova007 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020
Екатерина Цветкова из Челябинска получила титул «Mrs Russia Globe». 37-летняя красавица-блондинка работает руководителем строительной компании и воспитывает четверых детей.
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MRS.RUSSIA GLOBE 2020 - ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА (37 ЛЕТ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, 4 ДЕТЕЙ) @eka_cvetok Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020
Титул «Миссис Москва» достался 43-летней маме двоих детей Екатерине Оплачук.
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👑Миссис Москва 2020 - Елена Оплачук (43 года, 2 детей) @obraz60 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020
Гран-При конкурса «Миссис Россия-2020» получила Александра Черная из Подмосковья.
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Гран-при МИССИС РОССИЯ 2020 - Александра Черная (Подмоскове, 32 года, 1 ребенок) @aleksandra_chornaya Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020
Отметим, конкурс красоты «Миссис Россия» для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет проводится под патронажем фонда «Планета женщин» (президент организации — Алла Маркина). Победительница «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко завоевала корону в конкурсе «Миссис Земной шар-2020», прошедшем в Китае в ноябре-декабре 2019 года.
Фото: Instagram
Видео: Instagram/@ivanova007
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