«Миссис Россия-2020» стала многодетная мама из Нижнего Новгорода

Отметим, конкурс красоты «Миссис Россия» для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет проводится под патронажем фонда «Планета женщин» (президент организации — Алла Маркина). Победительница «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко завоевала корону в конкурсе «Миссис Земной шар-2020», прошедшем в Китае в ноябре-декабре 2019 года.