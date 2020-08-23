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«Миссис Россия-2020» стала многодетная мама из Нижнего Новгорода

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Дарья Иванова

Фото: Instagram/@ivanova007

В Москве прошел финал конкурса красоты среди замужних россиянок с детьми.

В минувшую субботу, 21 августа, в столичном концертном зале «Астория» прошел финал конкурса красоты «Миссис Россия-2020». Самой красивой замужней россиянкой стала 31-летняя Дарья Иванова, многодетная мама из Нижнего Новгорода. «С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», — радуется победительница. В следующем году Дарья получит возможность представить нашу страну на конкурсе «Миссис Globe» («Миссис Земной шар» — прим.ред.).

Екатерина Цветкова из Челябинска получила титул «Mrs Russia Globe». 37-летняя красавица-блондинка работает руководителем строительной компании и воспитывает четверых детей.

Титул «Миссис Москва» достался 43-летней маме двоих детей Екатерине Оплачук.

Гран-При конкурса «Миссис Россия-2020» получила Александра Черная из Подмосковья.

Отметим, конкурс красоты «Миссис Россия» для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет проводится под патронажем фонда «Планета женщин» (президент организации — Алла Маркина). Победительница «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко завоевала корону в конкурсе «Миссис Земной шар-2020», прошедшем в Китае в ноябре-декабре 2019 года.

Фото: Instagram

Видео: Instagram/@ivanova007

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