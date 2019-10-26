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«Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Неллис Пиментель

Фото: Instagram Неллис Пиментель

26 октября прошел финал престижного конкурса красоты.

В субботу, 26 октября, стало известно имя самой красивой жительницы Земли. В этом году почетный титул получила представительница Пуэрто-Рико, Неллис Пиментель. Трансляция награждения победительниц конкурса красоты велась в Facebook.

Известно, что представительница России, победительница конкурса «Краса России-2019» Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток международного конкурса.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Земля» проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

Passion.ru представляет специальный проект, посвященный Международному конкурсу красоты «Мисс Офис — 2019». Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы. Грандиозный финал конкурса состоится 23 ноября, а пока у вас есть прекрасная возможность проголосовать за понравившуюся участницу, чтобы определить самую достойную, на ваш взгляд, претендентку! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер. Голосуйте и следите за обновлениями!

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/Miss TV

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