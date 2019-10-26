«Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико

Passion.ru представляет специальный проект, посвященный Международному конкурсу красоты «Мисс Офис — 2019». Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы. Грандиозный финал конкурса состоится 23 ноября, а пока у вас есть прекрасная возможность проголосовать за понравившуюся участницу, чтобы определить самую достойную, на ваш взгляд, претендентку! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер. Голосуйте и следите за обновлениями!