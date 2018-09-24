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«Мисс Украина-2018» лишили титула и денег за обман

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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23-летняя Вероника Дидусенко лишилась титула «Мисс Украина-2018» за нарушение правил.

Несколько дней назад, 21 сентября, жюри конкурса красоты «Мисс Украина-2018» выбрало победительницу. Ей стала 23-летняя Вероника Дидусенко, однако наслаждаться титулом ей пришлось недолго: организаторы аннулировали ее победу, узнав, что молодая женщина воспитывает сына. Помимо короны, молодая мать лишилась денежного приза, который составил около 700 тысяч рублей.

Согласно правилам конкурса замужние или рожавшие женщины к участию в нем не допускаются. Скрыв наличие четырехлетнего ребенка, участница, нарушила их. «Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей», — сообщила исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе.

30 сентября жюри соберется снова, чтобы выбрать новую победительницу конкурса «Мисс Украина».

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Читаю - Мисс Украина лишилась своей короны 👑 Захожу по ссылке. Оказывается что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц 🤦🏽‍♀️ Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса , если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент, дети стали камнем преткновения на пути к мечте? Я построила свою карьеру в 21 год оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама , мне помогали Вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни ! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше , работать больше. Неужели в наше время такие жёсткие правила во всех конкурсах красоты? Кто знает мировую практику и может тут написать об этом ? Может вы мне расскажите ... P.S. Вероника, не расстраивайся 😘 Просто иди вперёд. Самое главное счастье у тебя уже есть, а знаешь, ещё сколько будет впереди. Я точно знаю ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фото: instagram

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