«Мисс Украина-2018» лишили титула и денег за обман

Несколько дней назад, 21 сентября, жюри конкурса красоты «Мисс Украина-2018» выбрало победительницу. Ей стала 23-летняя Вероника Дидусенко, однако наслаждаться титулом ей пришлось недолго: организаторы аннулировали ее победу, узнав, что молодая женщина воспитывает сына. Помимо короны, молодая мать лишилась денежного приза, который составил около 700 тысяч рублей.

Согласно правилам конкурса замужние или рожавшие женщины к участию в нем не допускаются. Скрыв наличие четырехлетнего ребенка, участница, нарушила их. «Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей», — сообщила исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе.

30 сентября жюри соберется снова, чтобы выбрать новую победительницу конкурса «Мисс Украина».