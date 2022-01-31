«Мисс США — 2019» и телеведущая Чесли Крист погибла в возрасте 30 лет

Внезапная смерть девушки повергла общественность в шок. Знакомые не замечали, чтобы у нее была депрессия, но за сутки до смерти Чесли оставила в социальной сети сообщение: «Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение». Однако в записке погибшая не указала причин, почему жизнь стала ей в тягость, сообщает издание New York Post.

Чесли Крист обладала необыкновенной красотой, как и ее мать Эйприл. В 2002-м она стала королевой красоты в конкурсе «Миссис Северная Каролина», а в 2019-м ее дочь стала самой красивой девушкой США.

Крист работала юристом. На благотворительной основе она отстаивала интересы заключенных. После победы в конкурсе красоты она строила карьеру на ТВ, была ведущей в шоу про знаменитостей. Кроме того, девушка была профессиональной спортсменкой. Она занималась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях по семиборью и прыжкам в длину.

Близкие и знакомые, шокированные ее смертью, оставляют в Сети слова соболезнования, отмечая, что Чесли была необыкновенным человеком, которого все любили.