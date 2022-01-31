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«Мисс США — 2019» и телеведущая Чесли Крист погибла в возрасте 30 лет

Карьера Чесли Крист складывалась успешно. Она получила два высших образования, работала юристом, стала самой красивой девушкой страны, потом работала на ТВ. Ничего не предвещало беды. Но 30 января девушку нашли мертвой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Чесли Крист

Фото: www.instagram.com/chesliekryst

30 января тело 30-летней Чесли Крист обнаружили у небоскреба в Мидтауне, где она жила на 9-м этаже. Прибывшие на место следователи нашли предсмертную записку, в которой погибшая заявила, что оставляет все свое имущество матери.

Внезапная смерть девушки повергла общественность в шок. Знакомые не замечали, чтобы у нее была депрессия, но за сутки до смерти Чесли оставила в социальной сети сообщение: «Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение». Однако в записке погибшая не указала причин, почему жизнь стала ей в тягость, сообщает издание New York Post.

Чесли Крист обладала необыкновенной красотой, как и ее мать Эйприл. В 2002-м она стала королевой красоты в конкурсе «Миссис Северная Каролина», а в 2019-м ее дочь стала самой красивой девушкой США.

Крист работала юристом. На благотворительной основе она отстаивала интересы заключенных. После победы в конкурсе красоты она строила карьеру на ТВ, была ведущей в шоу про знаменитостей. Кроме того, девушка была профессиональной спортсменкой. Она занималась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях по семиборью и прыжкам в длину.

Близкие и знакомые, шокированные ее смертью, оставляют в Сети слова соболезнования, отмечая, что Чесли была необыкновенным человеком, которого все любили.

Фото и видео: Instagram

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