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«Мисс США — 2018»: как 23-летняя красавица Сара Роуз Саммерс выглядит в обычной жизни

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Фото из Instagram Сары Роуз Саммерс
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23-летнюю Сара Роуз Саммерс признали самой красивой девушкой США.

В этом году победительницей конкурса «Мисс США» стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из штата Небраска. В своем блоге красавица делится как официальными, так и личными фотографиями и видеороликами. Мы выбрали самые яркие.

Сара — сертифицированный специалист по работе с детьми. Люди этой профессии помогают попавшим в больницу детям и их семьям комфортно общаться с медиками — объясняют диагнозы, успокаивают, рассказывают о графике приема лекарств. Чтобы работать по этой профессии, девушка закончила Техасский христианский университет.

Обладательница точеной фигуры мисс Саммерс не отказывает себе в удовольствиях за столом. Зато после — «отрабатывает» свои «шалости» в зале. Девушка активно занимается с личным тренером.

У «Мисс США» есть бойфренд — Коннер Комбс, бейсболист из Университета в Маршалле. Пока пара не объявляла о помолвке, но судя по романтичным снимкам в блоге модели, это вполне может произойти в ближайшее время.

Фото: instagram

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