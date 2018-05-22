«Мисс США — 2018»: как 23-летняя красавица Сара Роуз Саммерс выглядит в обычной жизни

Сара — сертифицированный специалист по работе с детьми. Люди этой профессии помогают попавшим в больницу детям и их семьям комфортно общаться с медиками — объясняют диагнозы, успокаивают, рассказывают о графике приема лекарств. Чтобы работать по этой профессии, девушка закончила Техасский христианский университет.

Обладательница точеной фигуры мисс Саммерс не отказывает себе в удовольствиях за столом. Зато после — «отрабатывает» свои «шалости» в зале. Девушка активно занимается с личным тренером.