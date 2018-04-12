«Мисс Россия-2018» стала 18-летняя Юлия Полячихина

Накануне в Barvikha Luxury Village прошел финал конкурса «Мисс Россия-2018». Главный приз получила студентка из Респулики Чувашия Юлия Полячихина. Самая красивая девушка России получила три миллиона рублей, автомобиль, а также отделанную бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом корону из белого золота. Теперь Юля представит Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
18-летняя модель окончила школу с золотой медалью, увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, сообщает агентство «РИА Новости»
Второе место (титул первой вице-мисс) заняла Виолетта Тюркина.
Третье (титул второй вице-мисс) — Наталья Строева.
Виолетта и Наташа смогут пройти обучение в любом ВУЗе России.
Гостями финала конкурса красоты стали Ксения Сухинова, Изольда Ишханишвили, Анастасия Решетова, Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Маликов, Аркадий Укупник, Игорь Чапурин, Денис Родькин и другие.
Фото: globallookpress