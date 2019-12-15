«Мисс мира-2019» стала 23-летняя представительница Ямайки

Тони-Энн Сингх учится на факультете психологии Университета в штате Флорида. В свободное время новая «Мисс мира» любит готовить, петь, вести блог и заниматься волонтерством. По словам Тони-Энн, самое главное в ее жизни, это мама, которая полностью поддерживала ее на пути к заветной мечте.

Россию на этом конкурсе представляла 20-летняя Алина Санько, которой удалось стать одной из двенадцати финалисток «Мисс мира-2019».