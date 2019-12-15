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«Мисс мира-2019» стала 23-летняя представительница Ямайки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тони-Энн Сингх

Фото: East News

В субботу, 14 декабря, в Лондоне прошел финал престижного конкурса красоты. 

В минувшую субботу, 14 декабря, в Лондоне наградили обладательницу титула самой красивой девушки мира. Новой «Мисс мира» стала 23-летняя Тони-Энн Сингх из Ямайки. Корону победительница получила из рук «Мисс мира-2018», мексиканки Ванессы Понсе де Леон. В тройку лидеров также вошли красотки из Франции и Индии.

Тони-Энн Сингх учится на факультете психологии Университета в штате Флорида. В свободное время новая «Мисс мира» любит готовить, петь, вести блог и заниматься волонтерством. По словам Тони-Энн, самое главное в ее жизни, это мама, которая полностью поддерживала ее на пути к заветной мечте.

Россию на этом конкурсе представляла 20-летняя Алина Санько, которой удалось стать одной из двенадцати финалисток «Мисс мира-2019».

Фото: East News, Global Look Press

Видео: YouTube

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