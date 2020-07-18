«Мисс мира-1994» Айшвария Рай госпитализирована в Мумбаи
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Несколько дней назад у звезды Болливуда и «Мисс мира-1994» Айшварии Рай Баччан был диагностирован коронавирус.
«Айшвария и Аарадхия также получили положительный результат на COVID-19. Они будут самоизолироваться дома. Врачи осведомлены о ситуации и делают все необходимое. Остальная часть семьи, включая мою маму, получили отрицательный результат. Спасибо всем за ваши пожелания и молитвы», — сообщал супруг модели и актрисы Абишек Баччан в Twitter. 44-летний муж Айшварии Рай и его отец Амитаб попали в больницу с COVID-19 еще 11 июля. Супруга и дочь Абишека остались на самоизоляции, поскольку у них заболевание проходило бессимптомно.
Фото: Prodip Guha/Hindustan Times/Global Look Press
Однако, как сообщает Times of India, красотка вместе с восьмилетней дочерью Аарадхией были госпитализировани в одну из больниц Мумбаи после того, как у них развилась одышка.
Отметим, по данным на 18 июля в мире подтверждено более 14,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В России зафиксировано 765 437 случаев, 6 234 из которых выявлены за последние сутки. При этом 546 863 человек выздоровели, а 12 247 — скончались.
Фото: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb, Global Look Press, East News
Видео: YouTube/UTV Motion Pictures
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