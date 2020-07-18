«Мисс мира-1994» Айшвария Рай госпитализирована в Мумбаи

Однако, как сообщает Times of India, красотка вместе с восьмилетней дочерью Аарадхией были госпитализировани в одну из больниц Мумбаи после того, как у них развилась одышка.

Отметим, по данным на 18 июля в мире подтверждено более 14,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В России зафиксировано 765 437 случаев, 6 234 из которых выявлены за последние сутки. При этом 546 863 человек выздоровели, а 12 247 — скончались.