31-летняя модель и участница конкурсов красоты показала, как выгляделит тело новоиспеченной мамы.

Несколько дней назад модель и участница конкурсов красоты Джорджия Хорсли родила сына. Это событие осталось бы незамеченным, если бы молодая мама не опубликовала фото, на котором она запечатлена спустя несколько часов после родов. Снимок растиражировали СМИ: сначала местные, а потом и мировые.

«Так я выглядела через несколько часов после рождения Купера... грязные волосы, небритые ноги, болючая грудь, огромные трусы и пустой надутый живот. Но я не изменила бы ничего. Скучаю ли я по своему «небеременному» телу?... Ко-неч-но (и это нормально). Буду ли я делать все, чтобы его вернуть, когда восстановлюсь немного??? Черт, да! (что тоже абсолютно нормально). Но знаете что... если фигура ко мне не вернется, я буду довольствоваться тем, что есть, ведь мое тело произвело на свет маленького человека!! Молодец, тело, я очень горжусь тобой», — написала Хорсли.