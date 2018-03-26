Мише Романовой из «ВИА Гры» нашли замену в Санкт-Петербурге
Слухи о том, что 27-летняя солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова (настоящее имя — Наталья Могиленец) покидает проект, ходили уже давно. На днях они подтвердились.
«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — объяснила Романова фанатам.
«Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти», — обратилась она к уже бывшим коллегам.
Константин Меладзе довольно быстро нашел замену артистке, теперь с группой выступает питерская певица Ольга Меганская. Девушке 24 года, ее рост 1.70, этой весной она начала приводить и без того красивую фигуру в идеальную форму.
Фото: instagram