В Минздраве сообщили о возможной болезни женщины, препятствующей зачатию ребенка

«У нас часто бывают пациентки молодые, которые длительное время не могут забеременеть. Они длительно наблюдаются, принимают различное лечение. И нередко бывает так, что такие проблемы связаны как раз с туберкулезом мочеполовой сферы у молодых женщин. Да, бывает и такое», — предупредила будущих мам фтизиатр Ирина Васильева.

Врач отмечает, что в России существуют эффективные препараты, которыми эту проблему можно решить.

«Обычное лечение препаратами очень быстро решает ситуацию, и они излечиваются и становятся мамами. Это тоже бывает, и об этом надо знать».