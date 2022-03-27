В Минздраве сообщили о возможной болезни женщины, препятствующей зачатию ребенка
В Минздраве сообщили, что причиной бесплодия может стать туберкулез мочеполовой системы. Эта болезнь не так страшна, после прохождения правильного курса лечения и полной диагностики, женщины в скором времени могут снова приступить к зачатию.
Многие будущие матери даже не догадываются, что у них есть эта болезнь и продолжать искать причину бесплодия, проходя через множество врачей и дорогостоящих анализов.
«У нас часто бывают пациентки молодые, которые длительное время не могут забеременеть. Они длительно наблюдаются, принимают различное лечение. И нередко бывает так, что такие проблемы связаны как раз с туберкулезом мочеполовой сферы у молодых женщин. Да, бывает и такое», — предупредила будущих мам фтизиатр Ирина Васильева.
Врач отмечает, что в России существуют эффективные препараты, которыми эту проблему можно решить.
«Обычное лечение препаратами очень быстро решает ситуацию, и они излечиваются и становятся мамами. Это тоже бывает, и об этом надо знать».