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В Минздраве сообщили о возможной болезни женщины, препятствующей зачатию ребенка

Главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева назвала причину, из-за которой многие молодые женщины длительное время не могут забеременеть. Болезнь, которую будущие мамы могут не заметить, влияет на появление потомства.
В Минздраве сообщили о возможной болезни женщины, препятствующей зачатию ребенка

В Минздраве сообщили, что причиной бесплодия может стать туберкулез мочеполовой системы. Эта болезнь не так страшна, после прохождения правильного курса лечения и полной диагностики, женщины в скором времени могут снова приступить к зачатию.

Многие будущие матери даже не догадываются, что у них есть эта болезнь и продолжать искать причину бесплодия, проходя через множество врачей и дорогостоящих анализов.

«У нас часто бывают пациентки молодые, которые длительное время не могут забеременеть. Они длительно наблюдаются, принимают различное лечение. И нередко бывает так, что такие проблемы связаны как раз с туберкулезом мочеполовой сферы у молодых женщин. Да, бывает и такое», — предупредила будущих мам фтизиатр Ирина Васильева.

Врач отмечает, что в России существуют эффективные препараты, которыми эту проблему можно решить.

«Обычное лечение препаратами очень быстро решает ситуацию, и они излечиваются и становятся мамами. Это тоже бывает, и об этом надо знать».

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