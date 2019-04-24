Миллиарды, акции и ценные бумаги: Грудинин отдаст экс-супруге две трети совместно нажитого имущества

Павел и Ирина Грудинина были женаты 37 лет и развелись летом прошлого года. С того времени бывшие супруги пытались поделить совместно нажитое имущество. Ирина Грудинина подала иск, в котором просила передать ей минимум половину активов. Во вторник, 23 апреля, суд постановил: экс-кандидат в президенты должен отдать бывшей жене и детям две трети совместно нажитого имущества.

Как сообщил адвокат Грудининой Дмитрий Мальбин, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе 41,9% акций «Совхоза имени Ленина», которым руководит и где живет Павел Грудинин. Юрист не назвал точную сумму активов, которые перейдут бывшей жене.