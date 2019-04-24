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Миллиарды, акции и ценные бумаги: Грудинин отдаст экс-супруге две трети совместно нажитого имущества

Решение в пользу Ирины Грудининой принял Видновский городской суд Московской области.

Павел и Ирина Грудинина были женаты 37 лет и развелись летом прошлого года. С того времени бывшие супруги пытались поделить совместно нажитое имущество. Ирина Грудинина подала иск, в котором просила передать ей минимум половину активов. Во вторник, 23 апреля, суд постановил: экс-кандидат в президенты должен отдать бывшей жене и детям две трети совместно нажитого имущества.

Как сообщил адвокат Грудининой Дмитрий Мальбин, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе 41,9% акций «Совхоза имени Ленина», которым руководит и где живет Павел Грудинин. Юрист не назвал точную сумму активов, которые перейдут бывшей жене.

Грудинин отдаст бывшей жене большую часть имущества

Фото: Alexander Legky/ Global look press

Мальбин уточнил, что суд принял решение о передаче бывшей жене больше чем половины имущества по одной причине: «Почему две трети? Потому что Ирина Игоревна - инвалид, не имеет высокого какого-то дохода, а Павел Николаевич имеет стабильно высокий доход, суд это учел и принял такое решение», — приводит слова защитника агентство «РИА Новости».

Перед регистрацией на выборы главы государства Павел Грудинин отчитался о заработанных за последние шесть лет деньгах: его доход составлял 157 млн рублей, на счетах хранил 6 млн рублей, перед регистрацией продал ценные бумаги за 7,5 млрд рублей и закрыл счета в зарубежном банке на 14,4 млн рублей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Alexander Legky/ Global look press

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