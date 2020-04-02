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61-летний миллиардер Умар Джабраилов попал в больницу из-за попытки самоубийства?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Умар Джабраилов

Фото: Starface

Бывший бойфренд Ксении Собчак, по слухам, госпитализирован в Москве.

В четверг, 2 апреля, стало известно о госпитализации 61-летнего Умара Джабраилова. Мужчина был доставлен из гостиницы на Измайловском шоссе в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ранениями, сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал Mash. Врачей вызывал водитель предпринимателя.

Умар Джабраилов известен светской тусовке не только как обладатель солидного состояния и бывший сенатор от Чеченской Республики, но и как экс-бойфренд Ксении Собчак.

Есть предположение, что мужчина пытался покончить с собой. Судя по всему, Ксения Собчак не отрицает такого развития событий. «Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что», — написала она в своем Telegram.

В последнее время в жизни бизнесмена началась черная полоса: летом 2017 года он оказался в центре скандала из-за нетрезвой стрельбы гостинице Four Seasons, за что суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Starface, Globallookpress

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