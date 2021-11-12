Дорогое ДТП: Maybach бизнесмена из списка Forbes столкнулся с BMW известного футбольного менеджера

Автомобиль 49-летнего миллиардера, занимающего 70-е место в списке Forbes, попал в ДТП по адресу Ленинградский проспект, дом 40 в Москве.

Как заявляет один из самых богатейших людей в России, его на момент столкновения не было в машине. За рулем автомобиля марки Maybach, принадлежащего Рыбакову, находился его личный водитель.

Также одним из участников аварии стал автомобиль марки BMW X6, который принадлежит главному пиар-агенту российского футбола — Елене Болтовой.

Елена прокомментировала ситуацию и рассказала журналистам, что ее также не было за рулем машины на момент аварии. В ДТП попал ее муж.

«У меня муж в машине. Я в Сапсане еду. Я надеюсь, что все хорошо. Он говорит, что его кто-то подрезал на дороге», — сообщает она порталу 5-tv.ru.

В массовое столкновение в результате аварии попали сразу четыре транспортных средства.

Как сообщает портал «112», никто из участников автомобильной аварии не был госпитализирован.

На данный момент подробности и обстоятельства столкновения автомобилей не известны и устанавливаются следствием.