Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Отметим, что в этом году «Евровидение» прошло 16 мая в необычном внеконкурсном формате. В специальном двухчасовом онлайн-концерте Eurovision: Europe Shine A Light приняли участие артисты, которые должны были представлять свои страны и бороться за победу. Артисты рассказали о себе, пожелали всем скорейшей победы над коронавирусом и показали отрывки из своих клипов и выступлений. Также в концерте приняли участие победители прошлых лет.

Напомним, в середине марта стало известно, что «Евровидение — 2020» отменили из-за эпидемии коронавируса. Нашу страну должна была представлять группа Little Big с песней Uno.